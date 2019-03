PODCAST: De striid fan iisbear en poalreizger

It ferhaal fan Willem Barentsz op Nova Zembla is wol bekend. By al it ferlijen dat de reizgers ûnderweis trof, hearde ek de moeting mei iisbearen. Ien fan de reizgers dy't mei wie, Gerrit de Veer, hold in deiboek by. It ferhaal 'Stateneiland, Karazee - Een ijsbeer' fan Adwin de Kluyver is skreaun út twa perspektiven wei: dat fan de poalreizgers én dat fan de iisbear. Want ek de iisbear, oant dan ta de sterkste op it iis, hie ynienen in fijân: de minsk.