Doelpuntenkanon Vlap laconiek over rake vrije trap: "Dat lukte volgens mij vrij aardig"

Met dit resultaat staat Heerenveen nu achtste in de eredivisie en lijken de zorgen van enkele weken geleden voorbij. Trainer Jan Olde Riekerink weet wel hoe dat zo is gekomen. "Het is een fantastisch team dat heel goed met elkaar is. Hard werken op de training en de individuen laten schitteren. Dat vind ik eigenlijk de grootste typering van dit team. We zijn gewoon dicht bij elkaar gebleven en hebben ons niet zoveel aangetrokken van wat er om de club heen geschreven of gezegd werd. Wij hebben gewoon ons plan getrokken."