Byrollen foar Fryske reedrydsters op wrâldbekerwedstriden yn Salt Lake City

Reina Anema waard alfde op de trije kilometer, yn in tiid fan 4.07,68. En op de tûzen meter einigen Ireen Wüst en Letitia de Jong as seisde (1.13,16) en sande (1.13,32).

Esmee Visser ride in nij Nederlânsk rekôr op de 3000 meter. Mei in tiid fan 3.54,02 dûkte se rom ûnder de âlde toptiid fan Renate Groenewold. Dy hie it rekôr al sûnt 2007 yn hannen. Martina Sablikova ride in nij wrâldrekôr fan 3.52,02. Dêrmei einige as earste yn it kombinearre wrâldbekerklassemint fan de trije en fiif kilometer.