LDODK wis fan play-offs om Nederlânsk kampioenskip nei lykspul tsjin PKC

"We binne echt groeid de ôfrûne tiid. Dat kinst ek sjen oan de posysje dêr't we no steane. Ik tink dat LDODK no stiet op it plak dêr't we hearre."

Klassemint

Mei noch twa duels te gean stiet LDODK no op in tredde plak.

TOP (Sassenheim) 16-29 PKC (Papendrecht) 16-26 LDODK 16-23 Fortuna (Delft) 16-20 KZ (Koog Zaandijk) 16-19

Om't it ûnderling resultaat tusken LDODK en KZ (winst en lykspul) yn it foardiel is fan De Gordyksters, is in plak by de earste fjouwer no wis.