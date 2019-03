VC Snits wint belangrike wedstriid tsjin Eurosped út Vroomshoop

De fruolju kamen yn de earste set sterk út de startblokken. It begjin gie gelyk op, mar Snits stie faak op foarsprong. Yn de slotfaze wie dat ek it gefal. Even like it mis te gean, mar de Snitsers pakten troch. Se wûnen de set mei 25-23.

De twadde set wie in kopy fan de earste. Sawat de hiele set wie de ploech fan coach Paul Oosterhof sterker, mar Eurosped wie noait fier fuort. Dizze set wie ek foar de Snitsers, mei 27-25.

Eurosped komt werom, mar Snits wint

De Twentse fruolju lutsen yn de tredde set it inisjatyf nei har ta. De Snitsers hiene gjin antwurd en de set waard ferlern mei 20-25.

De fjirde set like ek de kant fan Eurosped op te gean. De Snitser fruolju stiene lang op achterstân. Dochs hiene de se úteinlik it sterkste einskot. De fjirde set wûnen se mei 26-24. Sa gie de winst mei 3-1 nei de Snitsers.

Troch de winst stiet VC Snits yn de kampioenspûl op it tredde plak, mei útsicht op mear. De nûmers ien en twa spylje úteinlik yn de finale tsjin mekoar.