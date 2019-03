FIDEO: Sa hellet in grutte kraan de wrakstikken fan in wynmûne fan in stâl ôf

In ferslachjouwer fan Omrop Fryslân dy't yn Kleaster-Lidlum wie, om út te finen wat der krekt oan de hân wie, waard fuortstjoerd troch in man op it hiem fan de boer by wa't de wynmûne op de stâl bedarre. De ferslachjouwer omskreaun de man as 'agressyf'.

De boer is net berikber foar kommentaar.

Der stie sneon in behoarlik stevige wyn. It KNMI hat koade giel ôfjûn fanwege wynstjitten oant 90 kilometer yn de oere. It is net dúdlik oft de hurde wyn wat te krijen hat mei it omfallen fan de wynmûne.