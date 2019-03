Breeuwsma en De Laat bale nei relay: "B-finale seit my net safolle"

Wat oerbliuwt, is in B-finale. In striid om de fiifde plak. "Dy B-finale seit my net safolle", seit Breeuwsma.

"Earlik sein ynteressearret it my net oft we dêr winne of ferlieze. Dêr kom ik hjir net foar." Breeuwsma fynt it dreech om him op te laden foar de B-finale. "Mar dat is miskien foar dy oare jongens wat oars as foar my."

"We komme foar de medaljes. Prima hear, sa'n B-finale. Mar dat seit my net safolle."

Itzhak de Laat fynt penalty terjochte

De Laat moast ek yndifidueel ride sneon. Op de 500 meter helle hy de B-finale. Yn de heale finale fan de 1500 meter krige er in penalty.

"Op de 1500 meter was het alles of niets. Uiteindelijk is de penalty wel terecht. Ik moet tweede worden en anders moet ik een B-finale rijden. Daar heb ik gewoon geen zin in."

"Het kon eigenlijk niet, maar het is de laatste bocht, op een WK, dan ga je er gewoon voor."