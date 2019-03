Stoarm bringt aaisikerswaar: alwer twa earste aaien op rûzige sneon

Yn de gemeente Súdwest-Fryslân fûnen de broers Tseard en Gerben de Hoop in ljipaai, yn de omkriten fan Aldegea, op in lytse 100 meter fan de dyk ôf. Dat meldt it fûgelwachtersbûn BFVW. It frije fjild yn Súdwest-Fryslân is ticht.

It earste ljipaai fan de gemeente Tytsjerksteradiel lei yn de omkriten fan Suwâld. Wiebe Kaspersma en Age Hulder ha it fûn. Se komme beide uit Burgum.

Freed waarden der ek al fjouwer earste aaien fûn, yn de gemeenten De Fryske Marren, Weststellingwerf, Opsterlân en It Amelân. It earste aai fan Fryslân wie dit jier ek it earste fan Nederlân. It lei by Vegelingsoord.