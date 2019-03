Hûndert minsken demonstreare yn Ljouwert tsjin 'taaldiskriminaasje'

Kandidaat-steatelid Rendert Algra (CDA) wol dat alle learkrêften op Fryske basisskoallen it foech Frysk helje, sadat se 'mei nocht' Fryske les jaan kinne.

FNP'er Sijbe Knol wol it Frysk "út de 'fun-hoeke' helje". Hy fynt it Frysk "folle mear as wille; it is in serieuze saak en sa moatte we der ek mei omgean." Wat him oanbelanget jildt foar it Biltsk itselde.

"It moat better"

Deputearre Sietske Poepjes joech yn har taspraak ta dat it ûnderwiis yn it Frysk 'better kin en better moat'. "Mar dêr binne wy al folop mei oan de gong."