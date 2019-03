Schulting hâldt hoop op wrâldtitel: "Het toernooi is nog helemaal open"

De Vries waard twadde yn de B-finale. "De 500's wiene dit seizoen eins hielendal net sa. Troch myn ankelbreuk is de start wat minder wurden, mar no wie dy wer hiel goed."

Oft se de superfinale noch hellet? "Dat soe kinne, mar it wurdt wol hiel lêstich mei al dy konkurrinten."

Op de relay wiene de Nederlânske froulju oppermachtich. "De tsjinstânners foelen my ek wol wat ôf. Mar it seit ek wat oer hoe goed wy binne. It is echt bizar dat we mei sa'n grut gat oer de finish komme."

Snein is de finale wêryn't Nederlân it opnimt tsjin Súd-Korea, Ruslân en Kanada.