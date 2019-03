Schulting pakt brûns op 500 meter fan WK yn Bulgarije

Schulting kaam as fjirde oer de finish yn de finale fan de 500 meter, mar troch in penalty waard se tredde. Martina Valcepina krige de straf omdat se Van Ruijven in triuw jûn hie.

De fideoskiedsrjochter spilet in haadrol yn it toernoai. Op de 1500 meter waard Schulting diskwalifisearre, neidat de skiedsrjochter sei dat se fan de line ôfwykt wie.

De Laat en De Vries

Itzhak de Laat stie yn de B-finale fan de 500 meter. Hy koe gjin rol fan betsjutting spylje. De Laat einige as lêste fan de fjouwer. Sa pakt er ien punt foar it algemien klassemint.

Rianne de Vries is twadde wurden yn de B-finale fan de 500 meter. Dêrmei pakt se trije punten foar it klassemint. De Vries profitearre fan in mislearre ynhelaksje fan de Sineeske Qu, mar it earste plak wie bûten har berik.