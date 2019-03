LIVEBLOG: WK shorttrack dei 2

It is net te leauwen. Ek foar De Laat is de heale finale it einstasjon. Hy krijt in straf, om't er yn de lêste bocht fan syn line ôfgiet. Dêrtroch is it twadde plak dat de Ljouwerter op de finish noch pakke koe, neat wurdich. In ferskriklik begjin fan dizze twadde dei fan it wrâldkampioenskip shorttrack foar de Fryske shorttrackers.