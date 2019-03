Max Aardema: "Wy wolle dat it lûd fan de PVV lûder wurdt"

Sizze wy 'do' of 'jo'?

"Do, al begjin ik meastentiids fatsoenlik mei 'jo'."

Wêrom bisto listlûker wurden? Wêr kinsto it ferskil meitsje?

"Om't de fraksje my keazen hat, om't ik graach it lûd fan de PVV fertolkje wol en om't ik helder en kompakt fertelle kin wat ús boadskip is. Sjoch ek ús Facebookside."

Wa is dyn grutte politike foarbyld? En wêrom?

"Geert Wilders, om't hy helder en konsistint it PVV gedachtegoed foar it ljocht bringt en om't hy nettsjinsteande de befeiligingsbeheiningen dochs trochgiet."

Wat is it earste dat der feroaret as dyn partij yn it kolleezje komt?

"Tsjinhâlden en demjen fan de ûnsinnige en brândjoere enerzjytransysje/klimaathystery. Der is fansels mear, mar hjir soe de provinsje wat mei kinne."