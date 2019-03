Omrop TIP: Wat is de oplossing foar de sakjende feangrûn?

Al tsientallen jierren hat it feangreidegebiet yn Fryslân te krijen mei ien à twa sintimeter boaiemdelgong yn it jier. Dy delgong yn 'it lege midden' fan Fryslân is it gefolch fan in djipûntwetteringsbelied. Kin dat, yn in lân dat foar de helte ûnder seepeil leit, noch langer sa trochgean?