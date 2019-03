Drachtster Boys wint; Avanti hurd ûnderút

Drachtster Boys hie yn de earste helte net folle muoite mei Team Alkmaar. Nei tsien minuten waard it al 1-0, tsien minuten letter wie it 2-0 en in pear minuten foar rêst waard it 3-0. Krekt foar rêst makke Alkmaar der noch wol 3-1 fan.

Yn de twadde helte begûnen de Drachtsters op 'e nij goed, troch der 4-1 der fan te meitsjen. Alkmaar besocht werom te kommen, troch 4-2 te meitsjen. It waard ek noch 4-3, mar dat kaam te let, want de wedstriid wie dêrnei fuortendaliks oer.

Avanti ûnderút

Ek Avanti út Stiens moast spylje, op besite by ZVV Den Haag. De froulju, dy't hikkesluter yn de earedifyzje binne, giene hurd ûnderút. It waard 7-3.