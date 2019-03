Roozemond praat mei groep-Riemer: "Op basis van wederzijds vertrouwen"

De groep-Riemer sei altyd: 'eerst het plan en daarna de poppetjes'. De benadering fan Roozemond stiet dêr heaksk op. "Daar hebben we naar hen heel duidelijk over gecommuniceerd, dat we daar een principieel verschil van inzicht hadden", leit Roozemond út. "De communicatie is er altijd geweest. We hebben altijd gezegd dat we pas naar de pers gaan als we kunnen uitleggen wat er is gebeurd en het personeel begrijpt wat er gebeurt."

Riemer van der Velde, Foppe de Haan en Gertjan Verbeek hawwe oanjûn dat se de klup helpe wolle. Roozemond is yn petear gien mei de trije klupikoanen. "We moeten ons wel realiseren dat we op basis van wederzijds vertrouwen elkaar moeten vinden. Voor zover ik weet zitten we volgende week vrijdag weer bij elkaar."