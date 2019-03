Sa'n 24 miljoen plestikkerrels yn it eastlik Waadgebiet

Op Skiermûntseach lizze gemiddeld sa'n 268 kerrels de fjouwerkante meter. It opromjen fan dy kerrels begjint kommende wike en wurdt dien troch it bedriuw BDS út Harns, yn opdracht fan Natuermonuminten en de gemeente Skiermûntseach. Yn it foar hat hjiroer kontakt west mei de fersekerder fan de reder en dy betellet it skjinmeitsjen.

It wurk bart mei in saneamde 'meanklepelsûger'. Dy wurdt ynsetten om it floedmerk skjin te meitsjen. Dat is it plak dêr't by heech wetter it measte materiaal út see bedarret. Kerrels dy't op oare plakken yn it sân of yn de kwelder lizze, kinne sa net fuorthelle wurde.