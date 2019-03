Iene nei de oare ljipaaifynst; yn De Fryske Marren sels in trijke

Freedtemiddei om 15:00 oere hat Klaas Stapensea it earste ljipaai fan de gemeente Weststellingwerf fûn, flakby Slikenboarch. Geert Bosma fûn it earste ljipaai fan de gemeente Opsterlân, yn 'e buert fan syn wenplak Fryske Peallen en op it Amelân wie it Jan Brouwer dy't it earste aai fûn. It wie al de fjirde kear foar Brouwer dat hy de earste wie op it eilân: "Maar de laatste was wel tien jaar terug, dus het werd wel weer eens tijd".

In trijke

Yn De Fryske Marren is it earste aai ek fûn, mar ek it twadde en tredde. Om 16:45 hinne fûn Piet Bosman fan Bakhuzen in trijke by Riis en dat betsjut dat dêr dus al sûnt moandei of tiisdei in aai lein hat.