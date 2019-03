Formaasje Fryske Marren komt yn de folgjende faze

It kolleezje fan de Fryske Marren stroffele healwe febrewaris oer it dossier fan de sânwinning yn de Isselmar. Twa FNP wethâlders namen ûntslach nei in moasje fan wantrouwen fan de gemeenteried. De grutste partij, it CDA, hat Roelof Bos doe frege as ferkenner/informatuer. De ferkennede ronde hat hy no ôfslutten. Tiisdeitejûn sil hy de ried ynljochtsje.