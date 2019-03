Fryske boeren dogge mei oan pilot fan Eastenryks projekt

By de dielnimmende boeren wurde tsientallen meunsters naam om te sjen hoe heech it gehalte organyske stof by harren op dit stuit is. Dy mjitting is nedich om oer in langere perioade te bepalen wat der feroaret as de boeren harren wurkmetoade oanpasse. Sa meie se bygelyks de grûn net mear omploegje en gjin keunstmest mear brûke. En sa binne der folle mear kritearia dêr't se oan foldwaan moatte. It doel is om it gehalte organyske stof yn 'e grûn hjirtroch omheech te helpen. Mear organyske stof yn 'e grûn betsjut ûnder oaren dat dy makliker bewurke wurde kin en mear wetter en CO2 opnimt.

Sertifikaten ferkeapje

De bedoeling is dat de dielnimmende boeren op termyn sertifikaten ferkeapje meie foar de ekstra CO2 dy't se troch de nije oanpak opslaan kinne. Dy sertifikaten kinne ferkocht wurde oan bedriuwen dy't de CO2 noarm oerskriede en oan alle oare partijen dy't CO2 útstjit kompinsearje wolle sa as minsken dy't op reis geane mei it fleantúch.

De provinsje stekt in pear tûzen euro yn it projekt en hopet dat sawol de boeren as de maatskippij úteinlik profitearje fan de oare en bettere bewurking fan de boaiem. Yn novimber ferline jier waard op inisjatyf fan de provinsje in besite brocht oan Kaindorf om te sjen hoe't se it dêr oanpakke. It duorret in pear jier foardat de earste resultaten fan de proef bekend binne.