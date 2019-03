Wurksumens oan Sudergoabrêge úteinsetten

De Sudergoabrêge by Warkum sil fan freedtejûn ôf in oantal dagen ticht wêze. In masjinefabryk út Emmen begjint yn opdracht fan de provinsje mei de renovaasje fan de brêge. Njonken skea oan it beton binne der ek oare saken dy't oanpakt wurde. Dat betsjut wol dat it ferkear oant woansdeitemoarn betiid net oer de brêge kin en in flink ein omride moat.