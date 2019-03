Soarte fan Uber-app moat bern makliker op skoalle krije

Der kin dan tocht wurde oan in soart fan Uber-app. Marijke Roskam sjocht in proef dêrmei wol sitten: "Nu sta je soms bij een bushalte en dan rijdt iedereen je voorbij. Met zo'n app zou de man of vrouw in de auto jou dan mee kunnen nemen." De Rouwe is net ôfwizend. Hy wol der nei de ferkiezings wol fierder oer neitinke.

Klimaat hâldt learlingen dwaande

It klimaat spile in belangrike rol yn it debat. In soad learlingen woene dúdlik witte wat de partijen provinsjaal dogge. De PvdA, Marijke Roskam, wol minsken helpe by it enerzjysuniger meitsjen fan wenten. Op de fraach hoe't se dat betelje wol, antwurde Roskam dat der yn it provinsjehûs noch in soad potsjes binne dy't noch fol mei jild sitte.

De Rouwe is ek foarstanner fan de fergriening fan de provinsje. Hy wol de klimaatdoelen helje mar fynt dat de Friezen sels it tempo bepale. De provinsje moat it der net trochhinne drukke, sa fynt de CDA-foarman.