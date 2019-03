Restaurant Brouwerij Dockum bliuwt foarearst gewoan iepen

Undernimmer René de Heij wol it restaurant sa lang mooglik trochdraaie litte yn it belang fan de meiwurkers. "Ik sta voor mijn medewerkers. Hoe er de laatste weken over de brouwerij gepraat wordt, is voor hen bijzonder pijnlijk." Brouwerij Dockum, yn septimber ferline jier iepene troch boargemaster Waanders fan Dongeradiel, hat fan begjin ôf oan gjin inkeld misferstân bestean litten oer de formule: it giet om in brouwerij, yn kombinaasje mei in priuwerij en in restaurant.

Mar de gemeente Noardeast-Fryslân stiet yn Dokkum allinnich restaurants yn de binnenstêd ta en wol en kin dêr gjin útsûnderingen op meitsje. De brouwerij sit op bedriuweterrein Hogedijken en in restaurant past neffens wethâlder Berends net yn de fergunning dy't de brouwerij hat. It bedriuw krijt dêrom in skriftlike oansizzing fan de gemeente mei in twangsom yn it gefal dat it restaurant iepen bliuwt.