Schulting oer titeldruk: "Ik ben er vrij relaxed over"

Rianne de Vries oerlibbe de earste dei ek foar in grut part. Op twa fan de trije ôfstânnen behelle se de folgjende ronde, útsein op de 1500 meter. "Ik hie wol in bytsje it idee dat it tredde plak genôch wie. Mar myn tiid wie sa langsum. Dus dan binne je krekt net troch. Ik wie net alert genôch. Dat is wol hiel spitich."

Op de 1000 meter waard De Vries ek tredde, mar dêrop helle se de folgjende ronde wol as ien fan de rapste nûmers trije. Op it lêste momint kaam der noch in Hongaarske by De Vries bûtenom, wêrtroch as se gjin twadde mar tredde waard. "Der moat ik wat better rekken mei hâlde. Ik wie der wat tefolle mei dwaande dat se bûtenom komme soe, mar binnentroch kin fansels ek."

Oer har 500 meter wie De Vries wol bot te sprekken. En dat wylst de omstannichheden yn de Armeec Arena beslist net top binne. "It iis is wol apart. It kreaket in bytsje. It is suver as datst op natueriis rydst. It is net top en hiel seft, mar we kin der wol goed op ride hear."