Intertoyswinkels yn Drachten en Wolvegea ferdwine

De boartersguodwinkels fan Intertoys yn Drachten, oan de Noorderbuurt en Wolvegea slute definityf de doarren. De oare fjouwer filialen fan Intertoys yn Fryslân sille sa't it no liket in trochstart meitsje. De opheffingsútferkeap set sneon útein yn de winkels dy't tichtgean.