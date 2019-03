HEA! It koepeltsje fan Bantegea wer kreas

Pensjonearre leadjitter Henny Hoen fan Skarsterbrêge makket fan in bysûnder koepeltsje fan in wenhûs wer in pronkje. It koepeltsje komt fan in wenhûs út Bantegea. En it is in replika fan it koepeltsje fan de tsjerke fan Eastersee-Buorren. Hoen makket it gefaarte fan sink wer hielendal kreas.