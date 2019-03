Goede earste dei op WK shorttrack foar Schulting

Schulting

De 1500 meter fan Schulting gie eins probleemleas. Se kontrolearre tegearre mei Elise Christie de rit en úteinlik kaam Schulting as earste oer de finish. Ek de 500 meter fan de titelfavorite wie net in soad oan te ferbetterjen. Of it moat wêze dat se har oan de ein ynhelje liet troch in Russyske Efremenkova. De 1000 wie in makje foar Schulting. Se hie mei Christie en Shim in pittige lotting, mar efter har foelen sy en kaam Schulting as earste oer de finish.