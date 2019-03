De toekomst weer een stapje dichterbij voor Heeg

In 2050 moeten alle huizen en gebouwen in Nederland van het gas af. Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân denkt dat er veel geleerd kan worden van wat er nu in Heeg gebeurt.

Voor het onderzoek zal er worden gekeken naar de levensvatbaarheid van deze manier van gemeenschappelijk verwarmen. Bovendien wordt de bereidwilligheid van de inwoners van Heeg gepeild, om aan het project mee te doen.