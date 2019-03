Haaije de Jong: "Syn portret hinget by ús yn de keamer"

Sizze we 'jo' of 'do'?

"Ik sil 'jo' sizze, fierder is it oan jo."

Wêrom binne jo listlûker wurden? Wêr kinne jo it ferskil meitsje?

"Ik bin listlûker wurden om't ik my ferbûn fiel mei it SGP gedachtegong en ik eat betsjutte wol foar de SGP en foar Fryslân. Ik kin it ferskil meitsje as it om prinsipiële punten giet."

Wa is jo grutte politike foarbyld? En wêrom?

"Wiillem fan Oranje. Hy stie oan de widze fan ús naasje. Syn portret hinget by ús yn de keamer. Ik bewûnderje syn festhâldendheid. Hy ferkeas de striid foar godstsjinstfrijheid boppe it pluche en stie foar tolerânsje. Hy wie lykwols ek in man mei gebrekken. Fierders drage alle SGP'ers in Oranje strik, dat past wol by my."

Wat is it earste dat jo feroarje wolle soene as jo partij yn it kolleezje komt?

"In beskieden opstelling past by ús. It sil in kwestje fan ûnderhanneljen wêze."