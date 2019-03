Part winkels Intertoys makket trochstart mei nije ynvestearder

In part fan de winkels fan Intertoys, dêr't twa wiken lyn it fallisemint oer útroppen waard, makket in trochstart. De Portugese ynvestearder Green Swan wol sa'n 220 winkels iepen hâlde; om hoefolle boartersguodwinkels dat yn Fryslân giet, wurdt nei alle gedachten sneon bekend.