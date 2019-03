Nei twa jier kriget it molkfabryk yn Wergea wer nij libben

Mei oeral planten, grutte lampekapen en felle kleuren is it net mear te werkennen as in kantoargebou. Elk lyts hoekje hat in heech Instagramgehalte krigen.

It is in idee fan trije freondinnen út Wergea: Lydia Annema, Regina van der Meer en Wendy de Jong. Alle trije binne se fotograaf, Lydia is ek noch stylist. "We binne gewoan fereale wurden op it gebou. It hat safolle potinsje, it hat in ferhaal en it hat in skiednis." Hjirmei hopet it trijetal ek dat der wer mear libben yn it doarp komt.