Brexit hâldt ûndernimmers dwaande: "Ik zou even afwachten wat er gaat gebeuren"

Anker Stuy Verven út Terwispel hannelet mei lannen as Ruslân, de Baltyske steaten en Poalen, mar wurket ek in soad yn Ingelân. Dêrom hat it bedriuw no in grut pân kocht yn Petersborough. "We zitten daar al een aantal jaar. De Brexit heeft ons doen besluiten dat we daar volledig willen zitten, om onze omzet en klanten veilig te stellen", sa fertelt Emile Stuy fan it bedriuw.

Stuy warskôget ûndernimmers dy't op dit stuit nei Ingelân ta wolle mei harren bedriuw: "Als je daar nog niet actief bent, zou ik nu even wachten om te kijken wat er nu echt besloten wordt. Zodra er een concreet besluit is, dan kun je weer actie ondernemen. De wereld is groter dan Engeland."