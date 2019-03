Telefyzjerjochter Frank Visser docht útspraak oer Stienzer breidsjurk

Jonker hat de útstjoering fan Mr. Frank Visser Doet Uitspraak net sjoen, mar De Koning wol. "Ik fûn it net leuk, mar foar de rest wie it net ûnaardich tsjinoer ús. We waarden net hielendal yn in hoekje dreaun", fertelt se.

Jonker is net benaud dat it hiele ferhaal har minder klanten opsmite sil. "Ik hie fan 'e moarn noch in leuke klant. Dy hie it programma wol sjoen en tocht: 'moat ik derhinne?'. Mar se hat in prachtige troujurk útsocht."