Measte dosinten steane yn it Frysk ûnderwiis te fier fan de jongerein ôf

Ut in ûndersyk dat Omrop Fryslân yn gearwurking mei de NOS dien hat, docht just bliken dat twa tredde fan de jongerein tusken de 18 en 24 jier oanjout grutsk te wêzen op de taal. Dat is folle mear as de 65-plussers (54%). Mar as der wol ynteresse is foar it Frysk, hoe kin it dan dat it ûnderwiis noch hieltyd net goed genôch is?

"It is spitich dat it der yn it nijs op liket dat de skoallen it net goed dogge. Ik wol graach sizze dat it op in hiel soad skoallen fantastysk giet. Sy binne in geweldich foarbyld fan hoe't it kin op skoallen", seit Bloem.