Foarútsjen op it WK shorttrack yn Bulgarije

Konkurrinten

Fansels is it net sa dat Schulting dy oerwinning al yn de pocket hat. Se hat aardich wat konkurrinten. We sette se foar jo op in rychje.

Kim Boutin - Kanada

Wûn op alle ôfstannen in medalje by de Olympyske Spelen fan 2018. Is allround, mar sloech begjin fan dit seizoen oer. Wûn by de lêste wrâldbeker yn Turijn goud op de 1000 meter en liket op tiid yn foarm.



Alyson Charles - Kanada

Is noch mar 20, mar komt hurd. Is net mear as in outsider, mar wûn dit seizoen in 1000 meter en trije poadiumplakken.



Kim Ji-yoo - Súd-Koreä

Op papier de minste fan de Súd-Koreanen, mar ja, komt wol út Súd-Koreä. Waard twadde yn it einklassemint op de 1500 efter Schulting en wûn ien kear op dy ôfstân. Is ek noch mar 19, miskien net foar dit WK al medaljekandidaat, mar wol in outsider.



Choi Min-yeong - Súd-Koreä

Miskien wol de grutste konkurrinte fan Schulting. Waard al wrâldkampioen yn 2015 doe't se noch mar 15 (!) jier wie. Pakte dêrnei noch twa kear de wrâldtitel en twa Olympyske titels. Grutte held fan Súd-Koreä. Dit seizoen krekt as Schulting ien fan de froulju dy't der wol it hiele seizoen alles riidt, mar wûn "mar" twa kear in wrâldbeker. Schulting wûn der seis.



Shim Suk-hee - Súd-Koreä

Gewoanwei tegearre mei Choi de belangrykste konkurrint, mar it sit sêft útdrukt Shim net mei. Hie blessueres, mar slimmer noch, se makke earder dit jier bekend dat se misbrûkt is troch har coach Cho Jae-beom. Dy sit yntusken yn de gefangenis. Nei Shim har bekentenis folgen meardere ferklearrings fan Súd-Koreaanske sporters, wêrtroch't it lân no yn de ban is fan meardere misbrûkskandalen.



Sofia Prosvirnova - Ruslân

Waard twadde efter Suzanne Schulting op it EK yn Dordrecht en de Russyske liket dit seizoen stabyl te riden. Ferline jier fjirde op it WK en twadde op de wrâldbeker yn it einklassemint fan de 1000 meter.



Natalia Maliszewska - Poalen

Spesjalist op de 500 meter en dêrmei de konkurrint fan Lara van Ruijven foar in medalje op it sprint ûnderdiel. Mar troch it winnen fan ien ûnderdiel stean je al gau yn de Superfinale. Liket te koart te kommen foar de allroundtitel, mar kin ferrasse.



Elise Christie - Grut-Brittannië

As se goed is, is se hast net te ferslaan. Mar troch blessueres, troch perikels by de Britse bûn en priveeproblemen (relaasje mei Hongaarse shorttracker Sandor Liu gie út) liket se minder goed. Rydt dit seizoen pas op it EK har earste wedstriid en pakte brûns. As se har efterstân ynhelle hat, moat Schulting har absolút yn de gaten hâlde.



Fierder

Fierder moatte we lette op Ekaterina Efremenkova (Ruslân, jong, mar stabyl), Li Jinyu (Sina, noch mar 18, grut talint dat der samar ynienen stean kin), Martina Valcepina (Italië, spesjalist 500 meter) en Courtney Lee Sarault (Kanadees talint).

Rianne de Vries

En wat kin Rianne de Vries? Se kin út de fuotten op alle ôfstannen en wol graach. Hat in soad tsjinslagen hân, mar krijt no yndividueel einlik de kans op in WK, omdat se oantoanber better is as Yara van Kerkhof dit seizoen. As se krekt as by de wrâldbekers in soad finales helje kin, kin se ek samar ferrasse.