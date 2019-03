Tûzenen skriezen oan it 'opfetsjen' yn de Ryptsjerksterpolder

De skries is in greidefûgel dy't oer it algemien just letter yn de maitiid briedt en foardat er nei de lange reis fan it suden út wer sa fier is, moat de fûgel opfetsje.

"Ofrûne tiisdei hiene we 2.300 hjir foar ús sitten. We stean oan de râne fan de Ryptsjerksterpolder. Dat is in âld stikje boezemgêrslân dat eartiids altyd ûnder wetter strûpte. It is in plak dêr't in hiel soad skriezen en oare steltrinners fan de trek komme om op te fetsjen. De lêste jierren giet dat hartstikke bêst", fertelt Jan Jelle Jongsma fan it Fryske Gea.