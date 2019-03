100.000 besikers foar Princessehof sûnt 2017

Keramykmuseum Princessehof yn Ljouwert hat tongersdei de 100.000ste besiker ûntfongen, sûnt de weriepening fan it museum yn desimber 2017. Neffens it Princessehof komt dat ûnder mear fanwegen de nije foarmjouwing en de populêre tentoanstellingen In Motion: Ceramic Reflections in Contemporary Art en Made in Holland: 400 jaar wereldmerk.