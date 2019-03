Doek driget te fallen foar Ljouwerter reumapasjinteferiening

Geke van der Lecq hat trettjin jier yn it bestjoer sitten. "Wy fine it wol genôch. Der meie no oare minsken opstean. At dy net komme is dat hiel spitich, mar dan kinne wy der neat oan dwaan", fertelt se.

Van der Lecq kin har wol yntinke dat minsken net fuortendaliks entûsjast wurde fan in bestjoersfunksje, De feriening hat wol mear as 300 leden. "Wy hawwe hiele trouwe leden dy't ien kear yn de moanne nei de soas komme, mar ek leden dy't komme te oefenjen yn it waarme wetter. Dêr besykje wy in oplossing foar te finen. It is sa't it is. It is in lanlike trend."

It prinsipe fan in pasjinteferiening soe mei de tiid wol ris achterhelle wêze kinne. "Wy sjogge wol folle minder oanwaaks fan jongere minsken. De medisinen binne folle better wurden de ôfrûne tsien jier. De sykte is lang net mear sa yngripend foar minsken. Miskien fine jongeren in oare wei. Sy dogge mear fia it ynternet. Miskien is dat fan ús dan wol wat âlderwetsk."