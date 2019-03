It sintrum hie offisjeel noch gjin fergunning, om't der in ferkearde proseduere folge wie. No't it kolleezje ynstimd hat mei it ferlienen fan de fergunning, moat de gemeenteried der noch wol oer te set.

De ferwachting is, dat it asylsikerssintrum yn april of maaie weriepene wurde kin.