Asylsikerssintrum Balk op syn betiidst yn maaie iepen

It asylsikerssintrum yn Balk kin net earder as ein maaie iepen. It Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hie langer de tiid nedich om de papieren op oarder te bringen. It kolleezje fan b&w fan De Fryske Marren hat de plannen no goedkard, mar omdat ek de gemeenteried der noch in beslút oer nimme moat en de plannen ek noch op ynsjen lizze moatte, duorret it yn els gefal twa moannen foardat dat allegear klear is.