"Cambuur moat mei lef spylje tsjin RKC Waalwijk"

"Het is punten sprokkelen. Dat is nu belangrijk", sa fertelt Hake. "Dat geeft vertrouwen en dan kun je je verder ontwikkelen. Een overwinning zou wel heel lekker zijn, want winnen is het beste medicijn." Cambuur spilet út tsjin RKC Waalwijk en dat is in konkurrint yn de striid foar it heljen fan in plakje yn de play offs.

RKC Waalwijk hat fjouwer punten mear as Cambuur en by in oerwinning fan de Ljouwerters soe de oansluting by de grutte groep klups dy't stride foar in play-offs plak in feit wêze. "Er is veel concurrentie. Wij moeten nu inhalen. Zo simpel is het. Het is de kunst hier uit te komen en daar hebben we vertrouwen in", sa sei Hake.