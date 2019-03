Matthijs Sikkes-van den Berg: "Minsken earder by it proses belûke"

Wat fynsto fan de stelling: 'De Provinsje kin as bestjoerslaach wol ôfskaft wurde' ?

"Dêr bin ik it net mei iens. Al hielendal yn Fryslân is ús provinsje in stik fan ús identiteit. Dêrneist is it goed dat der foar hiel Fryslân oerkoepeljende fyzjes en plannen makke wurde. Op dy wize kinne wy it it bêste dwaan foar ús natuer en omjouwing."

Hoe wol dyn partij de Friezen better/mear belûke by de provinsjale polityk?

"GrienLinks fynt it wichtich dat minsken earder by it proses belutsen wurde. Op dit stuit is it faak sa dat ynwenners allinnich mar reagearje meie op wat der al leit yn stee fan dat se sels meitinke meie. Dêrom sis ik altyd 'lit ynwenners net reagearje, mar ynspirearje'. Lit harren oan it begjin mei ús en amtners meitinke. Soargje foar draachflak en soargje derfoar dat minsken echt heard wurde yn stee fan dat we allinnich lústerje."

Telefyzjeprogramma's lykas 'Zondag met Lubach' en 'De wereld draait door' geane gauris oan de haal mei kampanjefilmkes. Hoe geane jimme dêr mei om?

"Wy ha der noch net mei te krijen hân. Ik fyn wol dat partijen harren politisy soms wat better beskermje kinne foardat alles op ynternet set wurdt."