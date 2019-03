'Belibje it wer' koffers moatte gefoel fan eartiids werombringe

In âld boek of âld boartersguod. It kin samar wêze dat je wolris guod tsjinkomme dat oantinkens opropt. Mei dat idee hawwe se by de Afûk fjirtich koffers mei guod fuld, dy't de tiid fan eartiids wer werombringe moatte. Yn wensoarchsintrum Bennema State yn Hurdegaryp wurde tongersdeitemiddei 14 fan dizze temakoffers foar âldereinsoarch en -deibesteging yn gebrûk naam.