Ekstra stroomkabels foar sinne-kapasiteit It Amelân

Netbehearder Liander leit de kommende tiid ekstra stroomkabels oan tusken Holwert en Dokkum om it groeiende oanbod sinne-enerzjy fan It Amelân ôffiere te kinnen. Op it eilân wurdt hieltyd mear sinne-enerzjy opwekt, safolle sels dat de kapasiteit fan it ferdielstasjon yn Holwert net mear foldocht.