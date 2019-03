De Gezellige Tafel ferbynt de Amelanners

It is de tredde kear dat de eilanners sa byinoar komme. Alle kearen wiene de restauranten útferkocht. De stichting wol der dan ek in twajierliks evenemint fan meitsje. Inisjatyfnimster is Louise Molenaar, sekretaris fan it Amelands Produkt, dy't it plan yntsjinne foar it iepen mienskipsfûns. Neffens Molenaar is it doel om minsken mei inoar te ferbine. "Het is voor iedereen op Ameland. Samen een gezellige avond hebben en nieuwe mensen ontmoeten. Je reserveert een stoel, dus je weet ook niet bij wie je aan tafel komt te zitten."

Allerhanne ynstaansjes dogge mei, lykas de gemeente en de doarpshuzen. Frijwilligers helje minsken op en bringe se thús en helpe yn de betsjinning. Sa wurde de kosten leech hâlden. It iten wurdt yn in pleatslik restaurant klear makke. Der wurde allinnich Amelanner produkten brûkt, lykas ierappels, marfal, seebears, oesters, yochert, bier, tsiis en Amelanner wyld.