Man op de flecht foar de plysje falt út beam

In 46-jierrige Ljouwerter is woansdeitejûn, doe't hy op de flecht foar de plysje wie, út in beam fallen. Plysjes seagen de man op de Groentemerk fytsen, wilens hy noch 65 dagen de sel yn moast. De man naaide út. Doe't hy fia in plat dak yn in beam klom om yn in tún springe te kinnen, foel hy út de beam.