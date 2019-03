"Gebrek oan grutskens op kulturele haadstêd yn polityk"

Der waard kwalik oer kulturele haadstêd praat tidens it debat oer kultuer yn it ramt fan de steateferkiezings, woansdei-te-jûn yn it Natuurmuseum yn Ljouwert. Dat is spitich, sa fynt Jan Pier Brands -âld direkteur fan Neushoorn. Hy wurket no yn Rotterdam en wie ynflein om syn ljocht op it debat skine te litten. Hy miste grutskens op kulturele haadstêd.

Refleksje

"It like wol ferbean om oer kulturele haadstêd te praten", fynt Brands. "Wylst we foarich jier Champions League spile hawwe en de top berikt." Brands mist yn de polityk de refleksje op hoe't de topt berikt is en hoe no fierder te gean om dit fêst te hâlden. "At je neat dogge dan reitsje je de kreative lieders kwyt, en dy moatte it dwaan."

Ekstra jild

Foaral de PvdA spruts har hiel dúdlik út as grut foarstanner fan kultuer. "Wat ús oanbelanget moat der jierliks ien miljoen euro ekstra komme foar it ferfolch op kulturele haadstêd, boppe op de twa miljoen dy't der no al leit", aldus listlûker Marijke Roskam. Ek de gewoane subsydzjes foar kultuer meie wat de partij oanbelanget wol omheech. "We moatte keuze's meitjse. Fjouwer jier lyn is it opjild 30 prosint nei ûnderen ta gien. Ik tink dat minsken wol in pear euro ekstra betelje wolle, at je sjogge nei it pikefelmomint fan 2018."

It CDA wol net samar ekstra jild oan kultuer jaan. Earst moatte gemeentes, fûnsen of bedriuwen de beurs lûke. Pas dan wol de provinsje ek in bydrage jaan, at it oan Sietske Poepjes fan it CDA leit.