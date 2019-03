Inisjatyfnimmers diele harren plannen foar in brûzjend Waadgebiet op gearkomste

Fryslân Boppe

Ien fan de inisjatyfnimmers fan plannen foar de Waadkust is Oege Hiddema. "It Amelân is folle moaier fan de kust ôf sjoen, dus dêrom moatte we Wierum en Holwert mear ûnder de belangstelling bringe en mei elkoar ferbine. Dêr moatte we mei oan de gong." Hiddema is foarsitter fan Wetterwâlden Bûtenfjild, in inisjatyf fan 14 doarpsbelangen yn it bûtenfjild, en woe graach ek kontakt ha mei oare parten fan Fryslân.

Sa'n fiif wiken lyn is dêrom Rekreaasjenetwurk Fryslân Boppe opsetten, om de rûtes en rekreaasje rûnom it wetter yn it noarden en suden fan Fryslân mear mei elkoar te ferbinen. Hiddema is tige entûsjast oer it Waadgebiet en fynt dat de lytse inisjativen fan ûndernimmers, lykas in moaie farrûte of lokaal museum, better mei elkoar ferbûn wurde moatte. Dat kin neffens him troch se te foet, oer de dyk en oer it wetter goed op mekoar oan te sluten.

"Undernimmers moatte meitinke en arranzjemintsjes meitsje. Mei mekoar gearwurkje. Dêr moatte we mei begjinne. Mei entûsjaste minsken dy't de kracht fan harren eigen gebiet sjogge".

"It binne de lytse dingen"

Maaike Prins, fan steatelid fan it CDA, is it iens mei Hiddema. 'We binne drok oan it brainstoarmjen oer hoe je de minsken hjir krije. As je op de seedyk stean gean en je sjogge it Waad, dan kinne je de hiele dei wol stean bliuwe. Foaral as it goed waait. It is fantastysk, mar hoe litte je dat sjen oan oaren? Ik tink dat we gewoan dwaan moatte. En ek al binne de inisjativen noch sa lyts, it wreidet har wol út lâns de kust."

Neffens Oege Hiddema lizze der yn it noardeasten fan Fryslân noch safolle ferburgen saken."Rekreaasje kin je stimulearje mei beton, stiennen en asfalt. Mar dêr komme gjin minsken foar. Se komme foar de moaie ferhalen. As je in hiele dei op in terras yn Turkije gratis iten en drinke krije, dan ha je neat om oer te praten. As beppe hjir yn it bûtenfjild út it boatsje falt hat se de fakânsje fan har libben. It binne de lytse dingen."