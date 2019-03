Ried Ljouwert baalt fan negative byldfoarming Antillianen

Dy opmerking yn de nota hat foar in soad opskuor soarge. Yn it deiblêd AD stie de kop: "Leeuwarden wil geen Antillianen meer uit Rotterdam". Neffens PvdA-fraksjefoarsitter Lutz Jacobi liket it der sa op dat der yn Ljouwert dien wurdt oan etnysk profilearjen. "Dêr bin ik perfoarst net bliid mei", stelt Jacobi. Neffens har is komôf net fan belang. Jacobi wol it kolleezje yn in moasje oproppe om maatregels te nimmen tsjin dy byldfoarming.

Ek de oare partijen yn de ried kinne har net fine yn it byld dat no om de Ljouwerter Antillianen hinne hinget. Jan Willem Tuininga fan de FNP fernimt sels fan tichtby hoe't der reagearre wurdt. "Myn dochter hat in relaasje mei in Antilliaan. At syn freonen út de auto stappe, sjogge je de minsken oan de oare kant altyd eefkes foar it rút stean om te sjen wat der bart."