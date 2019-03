VC Snits ferliest op besite fan Set-Up '65

De Snitsers setten de wedstriid goed útein en wûnen de earste set mei 18-25. Yn de twadde set joegen se it spul lykwols alwer út hannen. Dy wûn de tsjinstanner mei 25-19. De tredde set gie der like min oan ta. Ek dy wûnen de Súd-Hollanners mei 25-19. Yn de fierde set gie it lang lykop en wiene der noch kânsen foar de Snitsers. Mar it mocht net mear baatsje: 27-25. De wedstriid einige dêrmei yn 3-1 foar de tsjinstanner.